Умер режиссер Николай Рашеев, снявший фильм "Бумбараш"

На 86-м году жизни умер режиссер и сценарист Николай Рашеев, сообщил в Facebook председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач. Николай Рашеев снял более десяти фильмов, среди которых знаменитые "Бумбараш" и "Короли и капуста", а также написал сценарии к нескольким известным картинам, в том числе – фильму "Вертикаль", где сыграл и спел Владимир Высоцкий.

Николай Рашеев. Краткая биография

Родился 8 апреля 1935 года, в Киеве. Отец – болгарин, политэмигрант, по линии Коминтерна учился и работал в Киеве, был деканом Политехнического института (арестован в 1937 году). В 14 лет увлекся альпинизмом. Окончил школу с золотой медалью и Киевский политехнический институт. По окончании института поступил во ВГИК на режиссерский курс Г. Козинцева, но в начале II курса был отчислен.

"В 1958 год страну сотрясала безумная история с "Доктором Живаго" Пастернака, с его отказом получать Нобелевскую премию, с бурными диспутами... Наш сценарный курс решил сделать капустник, в котором бы отразилась царящая в стране атмосфера. Из института были исключены все его участники", - рассказывал Рашеев.

Работал инженером в Иркутске, Туве, Красноярске, Якутии, на Сахалине, Чукотке, Колыме. Начал писать рассказы, сотрудничал с местной газетой. Вернулся в Москву, восстановился во ВГИКе и в 1964 году окончил сценарный факультет, а в 1966 – Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Работал ассистентом режиссёра на телестудиях в Киеве и Кишиневе, режиссером на Пермской студии телевидения, на киностудии Молдова-фильм. С 1971 года был режиссером Киностудии имени А. Довженко в Киеве. Снялся в ряде эпизодов в своих фильмах.

Николай Рашеев в 2000 году был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств Украины", получал призы за режиссуру на телефестивале в Ташкенте (1973, "Бумбараш") и на Фестивале сатиры и юмора в Габрово (1989, "Любовь к ближнему").