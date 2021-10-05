Партия Саакашвили планирует проведение масштабных протестов в Грузии

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) заявила, что в ближайшее время проведет масштабные акции протеста в Тбилиси, сообщает Грузия Online.

Как заявил журналистам член ЕНД, депутат парламента Леван Хабеишвили, главным требованием протестующих будет освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов.

"Мы готовимся ко второму туру выборов и до выборов будут масштабные акции… Мы обязательно продолжим борьбу. Я хочу сказать, что в ближайшем будущем в столице будет очень большая акция. Организация будет в масштабе всей Грузии. Главное требование – освобождение Миши Саакашвили и досрочные выборы. Я хочу сказать обществу, мирно и спокойно подождем развития событий. Также подготовимся ко второму туру, в котором мы обязательно оформим победу", - сказал Хабеишвили.

Заявление об этом он сделал у тюрьмы в городе Рустави, где отбывает срок Саакашвили. Хабеишвили планировал встретиться с экс-президентом, используя свои депутатские полномочия, однако его не допустили в пенитенциарное учреждение.

Сегодня стало известно, что, по требованию прокуратуры, Саакашвили лишен права на телефонные звонки. Адвокаты утверждают, что из тюрьмы ему запрещено связываться по телефону не только с журналистами, но и с членами семьи.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. После задержания он объявил голодовку, заявив, что не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.