Сара Сильверман против радикальных демократов: "Люди любят только страдающих евреев"

Американский комик Сара Сильверман, сторонница радикально-левого крыла Демократической партии, обрушилась с резкой критикой на представителей этого крыла в Конгрессе. Причиной стала их позиция при голосовании за выделение Израилю ассигнований для приобретения ракет-перехватчиков для ЗРК "Железный купол".

Члены так называемой "команды" отказались поддержать предоставление Израилю миллиарда долларов на защиту населения. Ильхан Омар и Рашида Тлаиб проголосовали против, а Александрия Окасио-Кортез, которая собирается баллотироваться в Сенат от штата Нью-Йорк, воздержалась.

Сильверман, которая на выборах поддержала Бенни Сандерса, не могла скрыть возмущения. "Оккупация – это плохо, нельзя лишать людей свободы передвижения. Но эти люди выбрали ХАМАС. Почему ни одна из них не упомянула о ХАМАСе?" - задалась Сара вопросом в очередном выпуске своего подкаста.

"Пожалуйста, не лишайте "Железный купол" финансирования. Вы знаете, что там живет моя семья. Ваша позиция показывает: люди любят только страдающих евреев. А мертвым евреям достается масса славы", - сказала она.