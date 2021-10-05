Российский "киноэкипаж" стартовал к МКС

5 октября с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Союз МС-19", на борту которого находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Командир корабля – космонавт Антон Шкаплеров, бортинженер в экипаж не входит.

Сегодня же корабль должен причалить к российскому модулю "Рассвет" Международной космической станции. На МКС Шипенко и Пересильд проведут 12 дней. В программе полета – проведение съемок художественного фильма "Вызов".