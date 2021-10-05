КНР направила к границам Тайваня 55 военных самолетов

Власти Тайваня потребовали от КНР положить конец провокациям после того, как 4 октября границу зоны ПВО нарушили 55 китайских военных самолетов. Это рекордное число нарушений за сутки.

"Действия Китая наносят серьезный ущерб статусу-кво, обеспечивающему мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы требуем от Китая немедленно прекратить воинственные, безответственные и провокационные действия", - сообщил Совет по связям с материковым Китаем.

Министерство иностранных дел КНР возложило ответственность за рост напряженности на США. "Китай сделает все необходимое, чтобы сорвать замыслы установить независимость Тайваня. США должны прекратить поддерживать тайваньских сепаратистов", - сообщило оно.

Власти КНР считают Тайвань частью китайской территории, периодически заявляя о необходимости его "воссоединения" с континентальным Китаем. Тайвань не провозглашает себя независимым государством, но готов отстаивать свой фактический суверенитет.