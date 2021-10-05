Зеленский и Герцог сделали противоречащие друг другу заявления по конфликту между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заявления, сделанного после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, поблагодарил Израиль за "поддержку территориальной целостности Украины" и выразил уверенность в том, что позиция Иерусалима останется такой же и в дальнейшем, передает корреспондент NEWSru.co.il в Киеве Алла Гаврилова.

Однако взявший слово после Зеленского президент Израиля Ицхак Герцог поспешил заверить журналистов, что позиция Иерусалима остается неизменной.

"Мы повторяем, что конфликт должен быть решен с помощью дипломатии", - подчеркнул Герцог.

В остальном президенты Израиля и Украины были единодушны и выражали уверенность в дальнейшем сотрудничестве между странами в сферах экономики, высоких технологий и других областях.

Зеленский и Герцог не стали отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, президент Израиля Ицхак Герцог приземлился утром 5 октября в Киеве с официальным визитом – первым после вступления в должность.

Сразу после приземления в аэропорту "Борисполь" Ицхак Герцог возложил венки на Могилу Неизвестного солдата и к памятнику жертвам Голодомора. После этого президент Израиля прибыл в Мариинский дворец, где в настоящий момент беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже Герцог также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Интересно, что на среду, 6 октября, было назначено выступление Герцога в Верховной Раде, однако это выступление было отменено украинской стороной. По мнению некоторых источников, выступление Герцога отменили из-за напряженности в отношениях между украинским президентом и спикером.

Тем не менее, мероприятия 5 октября являются только подготовкой к главному событию, которое состоится в среду, 6 октября, когда президенты Израиля и Украины, депутаты Кнессета, президент Германии и другие высокопоставленные лица соберутся на торжественное открытие Мемориального центра в Бабьем Яру.