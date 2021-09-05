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NEWSru.co.il :: В мире5 сентября 2021 г., 20:55

Численность еврейского населения в мире: во Франции евреев в три раза больше, чем в России

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Численность еврейского населения в мире: во Франции евреев в три раза больше, чем в России Численность еврейского населения в мире: во Франции евреев в три раза больше, чем в России

Накануне праздника Рош а-Шана Еврейское агентство сообщило, что численность евреев в мире достигла 15,2 миллионов человек – на 100000 больше, чем годом ранее. 55% евреев проживает в диаспоре.

Тем не менее, именно Израиль занимает первое место по численности еврейского населения – оно составляет 6930000 человека. На втором месте – США, где евреев около 6000000, затем следует Франция, где проживает 446000 евреев и Канада, еврейская община которой 393000 человек.

На пятом месте Великобритания, здесь евреев 292000, далее следуют Аргентина (175000 евреев), Россия, где евреев 150000 человек. В Германии и Австралии по 118000 евреев, замыкает десятку Бразилия, где живет 91000 евреев.

Еврейское население мусульманских стран не превышает 27000 человек. 14500 из них проживают в Турции, 9500 – в Иране, 2000 в Марокко и 1000 в Тунисе.

В "Сохнуте" подчеркивают: данные основаны на еврейской самоидентификации, а не на принадлежности к религиозным учреждениям. Также отмечается, что численность лиц, имеющих право на репатриацию в Израиль, превышает 25000000 человек.


Добавим, что данные Еврейского агентства расходятся с теми, что были опубликованы ЦСБ Израиля в апреле 2021 года. Тогда сообщалось, что численность евреев в мире к концу 2019 года составила 14,8 миллионов человек – столько же, сколько в 1925 году.

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// NEWSru.co.il // В мире // 06 апреля 2021
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