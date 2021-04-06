Правительство Судана отменило закон о бойкоте Израиля
Через 63 года после принятия и через 53 года после "Хартумской резолюции", известной как "три нет" Израилю, правительство Судана объявило об отмене закона о бойкоте Израиля.
Закон запрещал гражданам Судана иметь предпринимательские связи с Израиле, в том числе – через третьи страны, предусматривал значительные тюремные сроки за посещение Израиля.
23 октября 2020 года при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа Израиль и Судан объявили о нормализации отношений. В декабре 2020 года Судан выплатил США 335 миллионов долларов компенсации жертвам террора в обмен на исключение из стран, поддерживающих террор.
6 января правительство Судана подписало "Авраамовы соглашения". Новый шаг открывает израильским компаниям прямой доступ на суданский рынок. В первую очередь речь идет о сельскохозяйственных и водных технологиях.
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