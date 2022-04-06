Великобритания включила в санкционный список президента Европейского еврейского конгресса

Власти Великобритании включили в новый санкционный список Вячеслава (Моше) Кантора, израильского и британского предпринимателя, президента Европейского еврейского конгресса, основателя Центра Кантора по изучению европейского еврейства при Тель-Авивском университете, одного из спонсоров музея "Яд ва-Шем". Кантор также является акционером компании по производству удобрений "Акрон".

Издание The Guardian пишет, что под санкции также подпали владелец компании "ФосАгро" Андрей Гурьев, владелец крупнейшей алмазодобывающей компании "Алроса" Сергей Сергеевич Иванов, Директор КамАЗа Сргей Когогин, гендиректор "Новатэк" Леонид Михельсон, гендиректор Газпромбанка Андрей Акимов, гендиректор нефтедобывающей компании "Газпром нефть" Алексндр Дюков, сын совладельца газопроводной компании СГМ Борис Борисович Ротенберг. Все предприниматели оказались под санкциями за свою близость к президенту РФ Владимиру Путину.

Министр иностранных дел Элизабет Трасс объявила, что власти Великобритании ужесточают санкции в качестве реакции на массовое убийство мирных жителей в Буче. Она также сообщила, что к концу года Великобритания прекратит импорт нефти и угля из России.