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NEWSru.co.il :: В мире6 апреля 2022 г., 16:54

Глава МИД Казахстана: "Мы не признаем Луганскую и Донецкую народные республики"

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Глава МИД Казахстана: "Мы не признаем Луганскую и Донецкую народные республики"

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью "Радио Азаттык" заявил, что не признает сепаратистские образования на востоке Украины.

"Мы на данный момент не признаем ни Луганскую народную республику, ни Донецкую [народную] республику", – цитирует издание заявление, сделанное министром 5 апреля.

Министр также сообщил, что республика не присоединилась к санкциям против России, но также не допустит, чтобы Россия использовала Казахстан для обхода санкций.


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