Глава МИД Казахстана: "Мы не признаем Луганскую и Донецкую народные республики"

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью "Радио Азаттык" заявил, что не признает сепаратистские образования на востоке Украины.

"Мы на данный момент не признаем ни Луганскую народную республику, ни Донецкую [народную] республику", – цитирует издание заявление, сделанное министром 5 апреля.

Министр также сообщил, что республика не присоединилась к санкциям против России, но также не допустит, чтобы Россия использовала Казахстан для обхода санкций.