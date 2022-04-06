NY Times подтверждает подлинность видео убийства украинскими военнослужащими раненных российских солдат

Редакция New York Times сообщила, что ей удалось подтвердить подлинность видео https://t.me/voenacher/14106, опубликованного в соцсетях, на котором украинские военнослужащие выстрелами в упор добивают раненых российских солдат. Само видео издание не публикует.

В сообщении на сайте New York Times говорится, что видео было снято к северу от села Дмитровка, примерно в 11 км к северо-западу от Бучи.

На видео можно увидеть, нескольких раненных лежащих на земле. "Он все еще жив. Сними этих мародеров. Смотри, он еще жив", - говорит голос за кадром, когда лежащий в луже крови российский солдат с натянутой на голову курткой, шевелится. Украинский военнослужащий в него дважды стреляет.

New York Times пишет, что видео, по всей видимости, было снято 30 марта во время вывода российских войск из небольших населенных пунктов, находящихся к западу от Киева, и в которых в течение нескольких дней шли ожесточенные бои. Тогда же министерство обороны Украины сообщало об уничтожении российской колонны, похвалил украинских бойцов "за точную работу".

Отметим, что пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, когда ее на брифинге попросили прокомментировать публикацию в New York Times, сказала, что она не может подтвердить или опровергнуть подлинность видео. "Я видела видео. У меня нет никаких подтверждений или оценок подлинности видео или публикации", - сказала она.