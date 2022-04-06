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NEWSru.co.il :: В мире6 апреля 2022 г., 14:33

Вернувшись в Белый дом, Обама назвал Байдена "вице-президентом"

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Вернувшись в Белый дом, Обама назвал Байдена "вице-президентом".

Президент США Джо Байден объявил о внесении поправок в Закон о доступном медицинском обслуживании, известный как Obamacare и ставший одним из главных достижений предыдущего демократического президента Барака Обамы. Байден был его вице-президентом.

В торжественной церемонии принял участие и сам Обама, посетивший Белый дом впервые с 20 января 2017 года, когда его сменил Дональд Трамп. Заодно, визит одного из наиболее харизматичных демократических президентов в истории должен был придать демократом новой энергии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Поднявшись на трибуну, Обама приветствовал своего "старого друга, вице-президента Байдена", но тут же поправил себя, заявив, что шутит. Независимо от умышленности оговорки, это напомнило о слухах, что и после ухода с президентского поста Обама продолжил смотреть на Байдена сверху вниз.


Добавим, что несколько дней назад оговорился и Байден, назвавший вице-президентом бывшую первую леди Мишель Обаму. Но для нынешнего обитателя Белого дома подобные оговорки редкостью не являются.

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