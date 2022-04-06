США вводят санкции в отношении дочерей Путина, а также жены и дочери Лаврова
В среду, 6 апреля, администрация Байдена объявила о введении новых санкций, которые являются реакцией на "ужасающие фотографии из украинского города Буча". Новые санкции касаются российских финансовых учреждений, а также взрослых дочерей президента РФ Владимира Путина, и родных министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Сайт CNN цитирует источник в Белом доме, который заявил, что под санкции подпали Мария Путина и Катерина Тихонова, поскольку в администрации Байдена полагают, что президент с помощью дочерей может скрывать часть своих активов.
Полные блокирующие санкции введены в отношении Сбербанка и Альфа-банка.
Введен запрет на новые инвестиции в экономику США, что, по мнению инициаторов этого шага, гарантирует, что массовый исход частных компаний из России продолжится.
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