США вводят санкции в отношении дочерей Путина, а также жены и дочери Лаврова

В среду, 6 апреля, администрация Байдена объявила о введении новых санкций, которые являются реакцией на "ужасающие фотографии из украинского города Буча". Новые санкции касаются российских финансовых учреждений, а также взрослых дочерей президента РФ Владимира Путина, и родных министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Сайт CNN цитирует источник в Белом доме, который заявил, что под санкции подпали Мария Путина и Катерина Тихонова, поскольку в администрации Байдена полагают, что президент с помощью дочерей может скрывать часть своих активов.

Полные блокирующие санкции введены в отношении Сбербанка и Альфа-банка.

Введен запрет на новые инвестиции в экономику США, что, по мнению инициаторов этого шага, гарантирует, что массовый исход частных компаний из России продолжится.