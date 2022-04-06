В Бухаресте в ворота посольства России врезался автомобиль, водитель совершил самосожжение

Утром 6 апреля легковой автомобиль на значительной скорости врезался в ворота российского посольства в Бухаресте. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на румынские СМИ.

Машина смогла преодолеть заграждения, установленные на въезде в дипломатическую миссию из-за протестов, вызванных российским вторжением в Украину. Утверждается, что действия водителя были преднамеренными.

По одной версии, охранник посольства потребовал, чтобы мужчина уехал. После короткого спора водитель облил себя горючим и совершил самосожжение. По другой, машина загорелась при столкновении. Водитель погиб. Ведется следствие.