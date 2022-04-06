США перехватили контроль над российским "ботнетом"

В среду, 6 апреля, ФБР сообщило о взятии под свой контроль российского ботнета, созданного по заказу Кремля. Сесть состояла из тысяч зараженных компьютеров, которые могли использоваться для кибератак.

По словам главы ФБР Кристофера Рея, которого цитирует сайт CNN, "ботнет" контролировался главным управлением Генерального штаба ВС РФ. Именно ГРУ американская разведка приписывает ответственность за кибератаки на инфраструктурные объекты в Украине, которые в 2016 и 2017 годах привели к блэкдауну.

По данным ФБР, тысячи компьютеров малых предприятий по всему миру были заражены вредоносным программным обеспечением ГРУ.