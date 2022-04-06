На территории виллы Владимира Соловьева в Италии произошел пожар

Итальянская полиция начала расследование инцидента, происшедшего в городке Менаджо на озере Комо. Здесь произошел пожар на территории виллы, принадлежащей телеведущему Владимиру Соловьеву – одному из главных пропагандистов российского режима.

Как сообщает ANSA, источником возгорания стали попавшие во двор имения покрышки. Пожарные незамедлительно прибыли на место и потушили огонь. Нанесенный вилле ущерб оценивается как незначительный. Полицейские просматривают материалы камер видеонаблюдения, чтобы найти виновных.

После вторжения российских войск в Украину против Соловьева были введены санкции. Ему запретили въезд в Евросоюз, а го недвижимость в Италии была арестована. Тем не менее, стены другой его виллы некоторое время назад было расписано антивоенными граффити.