Сводки "яхтенной войны": в Нидерландах задержаны 14 российских яхт

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра сообщил парламенту , что 14 яхт не могут покинуть королевство из-за введенных против России санкций. Две яхты находятся на плаву, остальные еще не достроены.

Днем ранее в Испании по выданному в США ордеру была задержана яхта Tango, принадлежащая предпринимателю Виктору Вексельбергу, приближенному к президенту России Владимиру Путину. Стоимость судна оценивается в 90 миллионов долларов.

После вторжения российских войск в Украину и введения нескольких пакетов антироссийских санкций западные страны начали настоящую "яхтенную войну". В общей сложности конфискованы десятки яхт, некоторые из которых оцениваются в сотни миллионов долларов.