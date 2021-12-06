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NEWSru.co.il :: В мире6 декабря 2021 г., 11:33

Скончался сенатор Боб Доул, герой Второй Мировой, соперник Рейгана и Клинтона, друг Байдена

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Cенатор Боб Доул, 1992 год

В США на 99-м году жизни скончался ветеран американской политики Боб Доул, который на протяжении долгих лет возглавлял республиканцев в Сенате США. В 1996 году он проиграл президентские выборы Биллу Клинтону.

Президент США Джо Байден отдал распоряжение приспустить государственные флаги. "Боб был выдающимся государственным деятелем. Герой войны, один из величайших представителей величайшего поколения. Он был моим другом, у которого можно попросить совета, который всегда мог шуткой разрядить обстановку", - сказал президент.

Доул, получивший на войне тяжелое ранение, уделял особое внимание проблемам ветеранов и инвалидов. Он оказал влияние на внешнюю политику, налогообложение, образование. Доул вел борьбу за предоставление равных возможностей на работе. В политической деятельности он всегда старался наладить диалог с демократами, и дружба с Байденом тому подтверждение.


В 1976 году он стал кандидатом Джеральда Форда на пост вице-президента, но победу на выборах одержал Джимми Картер. В 1980 и в 1988 годах боролся за республиканскую номинацию, но проиграл Рональду Рейгану и Джорджу Бушу, которые и стали президентами. В 1996 году добился номинации, но проиграл Клинтону.

Отношения с Израилем у политика изначально были сложными. Он выступал за сокращение экономической помощи. Однако позже он стал сторонником переноса посольства США в Иерусалим.

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