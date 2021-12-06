Иерусалим:
13 - 17°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
14 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире6 декабря 2021 г., 16:01

"Немецкая волна" начала расследование в связи с антисемитизмом сотрудников

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Немецкая волна" начала расследование в связи с антисемитизмом сотрудников

Государственная вещательная компания ФРГ "Немецкая волна" начала внутреннее расследование в связи с публикациями, согласно которым ее сотрудники ведут антисемитскую пропаганду в социальных сетях.

Подозрения касаются работников арабской редакции. При этом подчеркивается, что с антисемитскими заявлениями они выступали в частной жизни, а не исполняя профессиональные обязанности.

Генеральный директор "Немецкой волны" Петер Лимбург заявил, что компания непримиримо относится к проявлениям антисемитизма. В ходе расследования будет проведена более широкая проверка страниц работников в социальных сетях.


Также сообщается, что германский вещатель разорвал соглашение о сотрудничестве с иорданским каналом Roya TV из-за антисемитского содержания его передач. "Немецкая волна" также принесла извинения за утверждения, что канал нельзя считать анти-израильским.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:58 "Из-за просьбы охранника надеть маску". Стрельба на юго-востоке Москвы, есть жертвы
13:15 Апелляционный суд Нидерландов отклонил иск против Бени Ганца
12:23 Жертвами извержения вулкана на острове Ява стали не менее 34 человек
11:50 На Красной площади в Москве вновь задержали мужчину, пытавшегося прибить гениталии к брусчатке
08:18 Архитектор Мануэль Херц: Синагога в Бабьем Яре – символ жизни
22:36 США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине
16:01 "Немецкая волна" начала расследование в связи с антисемитизмом сотрудников
15:45 Абдулразак Гурна получил медаль лауреата Нобелевской премии по литературе в посольстве Швеции в Лондоне
14:05 В Латвии задержан лидер "антиваксеров" депутат Гобземс, использовавший звезду Давида
13:49 "Сокровища Бомбея": альпинист получит половину клада, найденного им на Монблане в 2013 году
Загрузка...