"Немецкая волна" начала расследование в связи с антисемитизмом сотрудников

Государственная вещательная компания ФРГ "Немецкая волна" начала внутреннее расследование в связи с публикациями, согласно которым ее сотрудники ведут антисемитскую пропаганду в социальных сетях.

Подозрения касаются работников арабской редакции. При этом подчеркивается, что с антисемитскими заявлениями они выступали в частной жизни, а не исполняя профессиональные обязанности.

Генеральный директор "Немецкой волны" Петер Лимбург заявил, что компания непримиримо относится к проявлениям антисемитизма. В ходе расследования будет проведена более широкая проверка страниц работников в социальных сетях.

Также сообщается, что германский вещатель разорвал соглашение о сотрудничестве с иорданским каналом Roya TV из-за антисемитского содержания его передач. "Немецкая волна" также принесла извинения за утверждения, что канал нельзя считать анти-израильским.