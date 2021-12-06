В Венесуэле убит один из лидеров колумбийской марксистско-ленинской группировки FARC

Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) сообщили, что в Венесуэле попал в засаду и погиб один из наиболее известных полевых командиров этой марксистско-ленинской группировки – Эрнан Дарио Веласкес, известный под боевым псевдонимом Эль Паиса.

Власти и вооруженные силы Колумбии пока не подтверждают эту информацию. Канцелярия президента Ивана Дуку отмечает, что тела мертвого террориста никто не видел, добавив, что правительство пытается получить дополнительные сведения.

Веласкес был одним из самых жестоких лидеров FARC и возглавлял элитное подразделение группировки. Он несет ответственность за взрыв клуба в Боготе в 2003 году. Тогда погибли 36 человек и более 200 получили ранения.

Как предполагается, он был убит наемниками, которые хотели получить вознаграждение за его голову. Если эта версия соответствует действительности, они скоро предъявят его останки.