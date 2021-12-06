В Латвии задержан лидер "антиваксеров" депутат Гобземс, использовавший звезду Давида

В Тукумсе полиция задержала главу латвийской партии Закона и порядка Алдиса Гобземса, который прибыл в этот город для участия в оппозиционной манифестации. Депутат Гобземс возглавляет движение против вакцинации от коронавирусной инфекции.

Задержание снимали многочисленные сторонники депутата. На записи можно увидеть, как политик, недавно претендовавший на пост премьер-министра, пытается вырваться, на руках у него наручники.

Руководитель Юридического бюро Сейма Дина Мейстере сообщила, что для задержания депутата потребовалось согласие Сейма. В полиции отметили, что митинг проводился незаконно, а его организатор отказался прекращать мероприятие.

Добавим, что в июле 2021 года комиссия Сейма по этике объявила Гобземсу дисциплинарное взыскание после того, как он использовал в ходе протестов против карантинных мер звезду Давида, проведя тем самым параллель между противниками вакцинации и евреями в годы Холокоста.