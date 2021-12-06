Свергнутая военными лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорена к тюремному сроку

В Мьянме вынесен первый приговор по делу Аун Сан Су Чжи - лидера страны, которая была отстранена от власти 10 месяцев назад в результате военного переворота. 76-летняя лауреат Нобелевской премии мира приговорена к четырем годам лишения свободы.

Нынешние обвинения касаются подстрекательства и нарушения коронавирусных ограничений. В общей сложности против политика выдвинуто 12 обвинений, по которым в общей сложности ей может грозить тюремное заключение в сто лет.

Так, обвинения в коррупции предусматривают срок лишения свободы до 15 лет, а нарушение принятых еще в годы колониального владычества закона о государственных секретах карается 14 годами тюрьмы. Среди других обвинений – незаконный ввоз в страну средств связи.

По требованию военной хунты суд принял запрет на публикацию подробностей расследования и судебного разбирательства. Международные правозащитные организации осудили вердикт, заявив, что речь идет о попытке военных задушить последние ростки оппозиции.