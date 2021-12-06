В возрасте 51 года умер композитор и музыкант Олег Эмиров

В воскресенье, 5 декабря, в Москве в возрасте 51 года умер композитор и музыкант, участник групп "Сплин" и "Колибри" Олег Эмиров. По словам его близких, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Олег Эмиров. Краткая биография

Родился 8 сентября 1970 года в Ленинграде.

В 1988 году окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Учился также в канадском колледже при филфаке ЛГУ.

Работал на студии "Курицца рекордс".

С 1998 года сотрудничал в качестве аранжировщика и клавишника с группами "Колибри", "Tequilajazzz" и другими. Работал над альбомами "Резонанс. Часть первая" группы "Сплин".

С 1999 года работал на телеканале НТВ. написал музыкальные темы к таким передачам, как "Намедни", "Программа максимум", "Школа злословия", "Большой брат".

Участвовал в музыкальном оформлении каналов "ТВ Центр" и "ТНТ"(Россия), "К1" и "К2" (Украина).

Умер в Москве 5 декабря 2021 года.