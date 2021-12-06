В возрасте 51 года умер композитор и музыкант Олег Эмиров
В воскресенье, 5 декабря, в Москве в возрасте 51 года умер композитор и музыкант, участник групп "Сплин" и "Колибри" Олег Эмиров. По словам его близких, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Олег Эмиров. Краткая биография
Родился 8 сентября 1970 года в Ленинграде.
В 1988 году окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Учился также в канадском колледже при филфаке ЛГУ.
Работал на студии "Курицца рекордс".
С 1998 года сотрудничал в качестве аранжировщика и клавишника с группами "Колибри", "Tequilajazzz" и другими. Работал над альбомами "Резонанс. Часть первая" группы "Сплин".
С 1999 года работал на телеканале НТВ. написал музыкальные темы к таким передачам, как "Намедни", "Программа максимум", "Школа злословия", "Большой брат".
Участвовал в музыкальном оформлении каналов "ТВ Центр" и "ТНТ"(Россия), "К1" и "К2" (Украина).
Умер в Москве 5 декабря 2021 года.
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