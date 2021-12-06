"Сокровища Бомбея": альпинист получит половину клада, найденного им на Монблане в 2013 году

Французский альпинист, который в 2013 году, поднимаясь на Монблан, обнаружил шкатулку с драгоценными камнями, достиг соглашения с французскими властями о том, как будет разделен клад, находившийся под снегом несколько десятков лет.

Как сообщил мэр Шамони Эрик Фурнье, находка, состоявшая из изумрудов, рубинов и сапфиров, была разделена на два лота стоимостью около 170000 долларов каждый. Один из них достался альпинисту, имя которого не называется, второй – местным властям.

"Я счастлив, что в этом деле поставлена точка. Не могу не отметить гражданскую ответственность и честность альпиниста, сообщившего о найденном кладе", - добавил Фурнье.

Шкатулка находилась на борту самолета компании Air India, потерпевшего крушение в районе высочайшей горы Европы в 1966 году. Лайнер летел из Бомбея в Нью-Йорк, с посадками в Бейруте и Женеве. В районе крушения альпинисты находили человеческие останки, фрагменты багажа, обломки самолета.