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NEWSru.co.il :: В мире6 декабря 2021 г., 13:49

"Сокровища Бомбея": альпинист получит половину клада, найденного им на Монблане в 2013 году

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Сокровища Бомбея": альпинист получит половину клада, найденного на Монблане в 2013 году

Французский альпинист, который в 2013 году, поднимаясь на Монблан, обнаружил шкатулку с драгоценными камнями, достиг соглашения с французскими властями о том, как будет разделен клад, находившийся под снегом несколько десятков лет.

Как сообщил мэр Шамони Эрик Фурнье, находка, состоявшая из изумрудов, рубинов и сапфиров, была разделена на два лота стоимостью около 170000 долларов каждый. Один из них достался альпинисту, имя которого не называется, второй – местным властям.

"Я счастлив, что в этом деле поставлена точка. Не могу не отметить гражданскую ответственность и честность альпиниста, сообщившего о найденном кладе", - добавил Фурнье.


Шкатулка находилась на борту самолета компании Air India, потерпевшего крушение в районе высочайшей горы Европы в 1966 году. Лайнер летел из Бомбея в Нью-Йорк, с посадками в Бейруте и Женеве. В районе крушения альпинисты находили человеческие останки, фрагменты багажа, обломки самолета.

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