Агентство ООН называет израильтян, убитых арабами "гражданами" и "гражданами-поселенцами"

Агентство ООН по координации гуманитарных вопросов, публикующее информацию о жертвах израильско-палестинского конфликта, разделяет данные о погибших израильтянах на "граждан-поселенцев" и "граждан Израиля".

Так, например, Эли Кей, убитый в теракте в Старом городе Иерусалима, фигурирует в отчете как "поселенец", несмотря на то что являлся жителем Модиина.

По данным отчета, с 2008 года были убиты 264 израильтянина. Среди них 100 "граждан-поселенцев", 41 "гражданин" и 123 "сотрудника сил безопасности".

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан резко раскритиковал дифференциацию погибших израильтян. "Такое разделение отвратительно и должно быть прекращено", - говорится в письме, которое направил Эрдан генеральному секретарю ООН.