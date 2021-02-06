Решение Международного уголовного суда о расследовании "военных преступлений Израиля". Подробности и реакции

В пятницу, 5 февраля, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге уполномочил главного прокурора Фату Бенсуда начать расследование в отношении Израиля по подозрению в совершении военных преступлений на территории Иудеи и Самарии, а также Палестинской автономии.

Решение МУС основано на том, что государство "Палестина", границы которого совпадают с границами 1967 года, является государством-членом Международного уголовного суда. Это решение было вынесено в палате предварительного производства, большинством голосом (два к одному). В состав палаты входят Петер Ковач (Венгрия), Марк Перрен де Бришамбо (Франция) и Рене Алапини-Ганьсу (Бенин). Израиль считает, что оно может быть обжаловано.

Если расследование будет начато, это может привести к уголовному преследованию израильских высокопоставленных чиновников и выдаче ордеров на их арест.

Комментируя решение МУС, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что сегодня МУС "еще раз доказал, что является не судебным институтом, а политическим органом". Источники в израильском МИДе и министерстве юстиции также полагают, что решение МУС не может считаться юридически обоснованным, поскольку оно принято из политических соображений.

Госдепартамент США уже заявил, что возражает против решения МУС. Официальный представитель госдепа Нед Прайс напомнил о том, что безопасность Израиля важна для администрации Джо Байдена, а также о том, что США считают необходимым противодействовать попыткам очернить Израиль.

Представитель Израиля в ООН Гилад Ардан осудил решение Международного уголовного суда в Гааге, назвав его "политическим и антисемитским", а также заметив, что ни Израиль, ни США не являются членами МУС.

Премьер-министр ПА Мухаммад аш-Штайэ назвал это решение "победой жертв израильской агрессии", а министр иностранных дел ПА Рияд аль-Малики призвал МУС начать расследование как можно скорее.

Напомним, в мае 2018 года министр иностранных дел ПА Рияд аль-Малики передал главному прокурору суда просьбу начать расследование действий Израиля как "оккупационной силы".

В декабре 2019-го Фату Бенсуда заявила, что существуют основания для начала расследования по подозрению в совершении военных преступлений в секторе Газы, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Согласно заявлению прокурора, ее решению предшествовала тщательная проверка, продолжавшаяся не один год. По данным Бенсуда, во время антитеррористической операции "Нерушимая скала", проводившейся в июле-августе 2014 года, "Израиль и ХАМАС совершили военные преступления".