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NEWSru.co.il :: В мире6 января 2022 г., 13:06

Умер актер Михаила Бычков, сыгравший в фильмах "Кин-дза-дза!", "Покровские ворота", "Двенадцать стульев"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Умер актер Михаила Бычков, сыгравший в фильмах "Кин-дза-дза!", "Покровские ворота", "Двенадцать стульев"

В четверг, 6 января, российские СМИ сообщили о смерти актера Михаила Бычкова. Родственники артиста сообщили, что он умер в Москве 1 января, вскоре после встречи Нового года.

Михаил Бычков родился 21 июня 1950 года в городе Переславле-Залесском Ярославской области. По окончании средней школы поступил на курсы телевизионных работников, закончив которые один год работал в детской редакции Центрального телевидения. В 1968 году поступил на актерский факультет театрального училища имени Щепкина (курс Виктора Коршунова), по окончании которого был принят актером в театр на Малой Бронной. В 1976 году окончил аспирантуру театрального училища имени Щепкина по специальности "режиссер-педагог по пластике" и с этого же года стал преподавать пластику и ставить спектакли в различных театрах.

В кино начал сниматься с 1973 года, исполняя небольшие характерные и комедийные роли. Известен зрителям по ролям в фильмах "Кин-дза-дза!", "Покровские ворота", "Двенадцать стульев", "Борис Годунов". В общей сложности снялся примерно в 50 фильмах. Участвовал в 70 спектаклях, трех оперных и двух балетных постановках


С 1989 по 1994 гг. был актером и режиссером Московского молодежного театра на Ордынке, а с 1994 по 1996 гг. – циркового театра "Антрэ".

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