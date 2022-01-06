Протесты в Казахстане: убиты не менее 13 силовиков и десятки протестующих

В ходе беспорядков и действий силовиков в Алма-Аты были убиты не менее 13 сотрудников правоохранительных органов. СМИ сообщают, что двое из убитых были обезглавлены.

Точное число убитых протестующих по-прежнему не называется, однако ранее полиция сообщала о "десятках" погибших.

Напомним, во всем Казахстане все еще нет интернета, вещают только государственные каналы. Приостановлена работа всех банков. Закрыты аэропорты.