Казахстан приостановил въезд иностранных граждан
Власти Казахстана в связи с беспорядками в стране временно запретили въезд иностранцам.
Телеграмм-каналы сообщают, что в Нур-Султане заработал стационарный интернет.
МИД России объясняет события в Казахстане заговором внешних сил.
Беларусь, Таджикистан, Армения и другие члены ОДКБ официально подтвердили намерения отправить своих военнослужащих в Казахстан.
Тем временем в российской Госдуме предложили провести референдум о "воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией".
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков и действий силовиков в Алма-Аты были убиты не менее 13 сотрудников правоохранительных органов. Точное число убитых протестующих по-прежнему не называется, однако ранее полиция сообщала о "десятках" погибших.
МВД Казахстана сообщает о нескольких тысячах задержанных.
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Протесты в Казахстане: убиты не менее 13 силовиков и десятки протестующих
Президент Казахстана обратился к России и Беларуси за помощью в подавлении беспорядков