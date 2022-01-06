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NEWSru.co.il :: В мире6 января 2022 г., 13:16

Казахстан приостановил въезд иностранных граждан

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Казахстан приостановил въезд иностранных граждан

Власти Казахстана в связи с беспорядками в стране временно запретили въезд иностранцам.

Телеграмм-каналы сообщают, что в Нур-Султане заработал стационарный интернет.

МИД России объясняет события в Казахстане заговором внешних сил.

Беларусь, Таджикистан, Армения и другие члены ОДКБ официально подтвердили намерения отправить своих военнослужащих в Казахстан.

Тем временем в российской Госдуме предложили провести референдум о "воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией".


Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков и действий силовиков в Алма-Аты были убиты не менее 13 сотрудников правоохранительных органов. Точное число убитых протестующих по-прежнему не называется, однако ранее полиция сообщала о "десятках" погибших.

МВД Казахстана сообщает о нескольких тысячах задержанных.

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