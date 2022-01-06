В Казахстане действуют российские "миротворцы"
Российская Федерация направила в Казахстан военнослужащих воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил ОДКБ, сообщает "Интерфакс".
Информационное агентство сообщает со ссылкой на секретариат ОДКБ, что передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане.
Ранее Беларусь, Таджикистан, Армения и другие члены ОДКБ официально подтвердили намерения отправить своих военнослужащих в Казахстан.
Киргизия официально отказалась в рамках ОДКБ вводить войска в Казахстан для подавления протестов.
Тем временем в российской Госдуме предложили провести референдум о "воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией".
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