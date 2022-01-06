В Казахстане действуют российские "миротворцы"

Российская Федерация направила в Казахстан военнослужащих воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил ОДКБ, сообщает "Интерфакс".

Информационное агентство сообщает со ссылкой на секретариат ОДКБ, что передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

Ранее Беларусь, Таджикистан, Армения и другие члены ОДКБ официально подтвердили намерения отправить своих военнослужащих в Казахстан.

Киргизия официально отказалась в рамках ОДКБ вводить войска в Казахстан для подавления протестов.

Тем временем в российской Госдуме предложили провести референдум о "воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией".