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NEWSru.co.il :: В мире6 января 2022 г., 14:50

В Казахстане действуют российские "миротворцы"

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В Казахстане действуют российские "миротворцы"

Российская Федерация направила в Казахстан военнослужащих воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил ОДКБ, сообщает "Интерфакс".

Информационное агентство сообщает со ссылкой на секретариат ОДКБ, что передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

Ранее Беларусь, Таджикистан, Армения и другие члены ОДКБ официально подтвердили намерения отправить своих военнослужащих в Казахстан.


Киргизия официально отказалась в рамках ОДКБ вводить войска в Казахстан для подавления протестов.

Тем временем в российской Госдуме предложили провести референдум о "воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией".

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