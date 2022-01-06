Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
10 - 19°
Эйлат:
12 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире6 января 2022 г., 21:27

Умер режиссер "Последнего киносеанса" и "Бумажной луны" Питер Богданович

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Умер режиссер "Последнего киносеанса" и "Бумажной луны" Питер Богданович

В четверг, 6 января, Лос-Анджелесе скончался известный американский режиссер Питер Богданович. Ему было 82 года. О его смерти сообщила дочь Антония.

Питера Богдановича называли связующим звеном между Старым и Новым Голливудом, представленным Уильямом Фридкиным, Робертом Олтменом, Брайаном Де Пальма, Джорджем Лукасом, Мартином Скорсезе, Стивеном Спилбергом, Майклом Чимино и Фрэнсисом Фордом Копполой.

Богданович родился 30 июля 1939 года в Кингстоне в семье эмигрантов, бежавших из нацистской Европы. Его отец - серб, мать - из семьи австрийских евреев.


В 50-е был актером, писал критические статьи о кино, и только в конце 60-х начал снимать сам. Мировую известность ему принесла черно-белая картина "Последний сеанс", снятая в 1971 году. Лента получила восемь номинаций на "Оскар", в том числе за лучшую режиссеру.

Он снял более 25 картин, в том числе фильм "Маска" ("Золотая пальмовая ветвь", 1985) и "Бумажная луна" (Золотой глобус", 1974). Он часто появлялся на экранах в качестве актера.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:27 Умер режиссер "Последнего киносеанса" и "Бумажной луны" Питер Богданович
15:21 Суд в Киеве наложил арест на имущество экс-президента Украины Петра Порошенко
14:50 В Казахстане действуют российские "миротворцы"
13:16 Казахстан приостановил въезд иностранных граждан
13:06 Умер актер Михаила Бычков, сыгравший в фильмах "Кин-дза-дза!", "Покровские ворота", "Двенадцать стульев"
11:53 Протесты в Казахстане: убиты не менее 13 силовиков и десятки протестующих
07:39 "Зачистка" в центре Алма-Аты, слышна стрельба
21:03 Президент Казахстана обратился к России и Беларуси за помощью в подавлении беспорядков
17:56 В результате пожара в жилом доме в Филадельфии погибли не менее 13 человек
17:18 В Алма-Ате протестующие захватили аэропорт
Загрузка...