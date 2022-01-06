Умер режиссер "Последнего киносеанса" и "Бумажной луны" Питер Богданович

В четверг, 6 января, Лос-Анджелесе скончался известный американский режиссер Питер Богданович. Ему было 82 года. О его смерти сообщила дочь Антония.

Питера Богдановича называли связующим звеном между Старым и Новым Голливудом, представленным Уильямом Фридкиным, Робертом Олтменом, Брайаном Де Пальма, Джорджем Лукасом, Мартином Скорсезе, Стивеном Спилбергом, Майклом Чимино и Фрэнсисом Фордом Копполой.

Богданович родился 30 июля 1939 года в Кингстоне в семье эмигрантов, бежавших из нацистской Европы. Его отец - серб, мать - из семьи австрийских евреев.

В 50-е был актером, писал критические статьи о кино, и только в конце 60-х начал снимать сам. Мировую известность ему принесла черно-белая картина "Последний сеанс", снятая в 1971 году. Лента получила восемь номинаций на "Оскар", в том числе за лучшую режиссеру.

Он снял более 25 картин, в том числе фильм "Маска" ("Золотая пальмовая ветвь", 1985) и "Бумажная луна" (Золотой глобус", 1974). Он часто появлялся на экранах в качестве актера.