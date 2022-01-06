Суд в Киеве наложил арест на имущество экс-президента Украины Петра Порошенко

Печерский суд Киева наложил арест на все активы и имущество бывшего президента Украины и председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Экс-президент проходит подозреваемым по делу о государственной измене и содействии терроризму. В частности, Порошенко подозревается в том, что вступил в сговор с российскими властями и способствовал деятельности самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" путем закупки угля на общую сумму около 1,5 миллиардов гривен.

Адвокат Порошенко заявил, что подозрения в адрес экс-президента не имеют никаких правовых оснований.

В настоящий момент Порошенко находится за пределами Украины. Его защита заявила, что опротестует решение суда.