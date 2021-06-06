Трамп подверг критике президента Байдена: "Он предал Израиль"

Бывший президент США Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии в Северной Каролине. Он подверг резкой критике новую администрацию Белого дома.

По мнению Трампа, действующая администрация Джо Байдена "ставит Америку на последнее место". (Напомним, что один из основных лозунгов администрации Трампа звучал так: "Америка прежде всего").

В частности, Трамп отметил, что администрация Байдена "позволила" России построить "Северный поток – 2". "И сейчас над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну", – заявил бывший президент США. При этом Трамп сказал: "У меня были отличные отношения с Путиным, но никто не был так суров с Россией, как я".

"Байден вернулся в убивающее рабочие места Парижское соглашение по климату. Ужасная сделка, прокитайская, пророссийская, антиамериканская, будет стоить Америке триллионов долларов за годы", – заявил Трамп.

Он отметил неумение Байдена вести переговоры, в частности указав на ухудшившиеся отношения с Северной Кореей.

Говоря о политическом курсе команды Байдена, Трамп назвал нынешнюю администрацию "самой радикально левой в истории США". По его мнению, эта администрация "продвигает токсичные критические расистские теории".

Дональд Трамп также обвинил Джо Байдена в кризисе с нелегальной миграцией, отметив, что ситуация на южной границе США резко ухудшилась.

Говоря о внешней политике и защите интересов США в мире, Трамп отметил, что именно при его администрации удалось прекратить "бесконечные войны" в Ираке, Сирии, Сомали, Афганистане и вернуть тысячи американских солдат домой. Трамп подверг резкой критике политику Байдена в отношении Израиля. "Байден предал Израиль. Он критиковал эту страну даже в тот момент, когда в ее сторону Иран запускал тысячи ракет", - сказал бывший президент США.

Экс-президент подверг критике главного инфекциониста США Энтони Фаучи, обвинив его в том, что он "любит телевидение больше, чем любой политик". По словам Трампа, Фаучи ошибался "почти во всем".

Бывший президент напомнил, что его аккаунты в соцсетях были заблокированы на два года. Он обвинил владельца Facebook Марка Цукерберга в том, что он нарушил закон, потратив миллионы долларов на "операцию по мобилизации голосов" в пользу демократов. При этом Трамп сказал, что не особо заинтересован в возвращении в соцсети.

По мнению Трампа, попытки демократов "достать его" провалились. При этом, говоря о направленных против него действиях политических противников, экс-президент использовал довольно резкую лексику.

Дональд Трамп снова обвинил демократов в фальсификации президентских выборов. "Мы все знаем, что случилось с нашей страной, и мы никогда не должны позволить этому случиться вновь", – заявил он.

В своем выступлении Трамп заявил: "Нашу страну уничтожают на наших глазах. Преступность растет, полицейские департаменты разодраны на части, недофинансированы". Он подчеркнул, что в период его правления власти добивались уважения к полиции и государственным символам.