В украинском городе Броды обрушилось здание синагоги XVIII века

Крыша Большой синагоги города Броды (Львовская область), много лет находившейся в аварийном состоянии, обрушилась; одновременно рухнула одна из колонн главного зала, сообщает местный телеканал "Броды online".

Синагога была построена в 1742 году, в годы Второй мировой войны здание было частично разрушено.

30 июня 1941 года город Броды оккупирован гитлеровскими войсками. Сформированная из местных добровольцев "полиция безопасности" 12 июля 1941 расстреляла 250 евреев из числа местной интеллигенции. 13 января 1942 в Бродах было создано гетто, куда были согнаны все оставшиеся в живых местные евреи (6458 человек). Осенью 1942 года в лагерь смерти Белжец было вывезено около 5 тысяч евреев из гетто, а 500 евреев были убиты на месте. Зимой 1942-43 года в гетто от тифа и голода умерли большинство остававшихся в гетто людей, и в конце января 1943 года гетто было ликвидировано. В феврале 1943 года город Броды был объявлен "очищенным от евреев".