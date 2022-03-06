Украина запустила сайт "Оккупант" с личными данными военнослужащих РФ и пленных

Совет национальной безопасности и обороны Украины анонсировал сайт "Оккупант", который предоставляет информацию о военнопленных из вооруженных сил РФ, а также обо всех военнослужащих армии РФ, участвующих в войне на территории Украины.

На момент публикации данного сообщения в поименном списке военнослужащих армии РФ, которые участвуют в войне с Украиной с 24.02.2022, на сайте "Оккупант" указаны сведения (ФИО, дата рождения, звание, воинская часть) о более чем 97 тысячах российских военнослужащих.

В списке пленных – около 250 имен.

"Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями министерства обороны Украины", – говорится на сайте "Оккупант".