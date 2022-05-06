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NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2022 г., 22:12

Взрыв в центре Гаваны; есть погибшие и пострадавшие

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Взрыв в центре Гаваны; есть погибшие и пострадавшие

В пятницу, 6 мая, в столице Кубы, Гаване, сильным взрывом было разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия.

В результате взрыва погибли два человека; 19 получили травмы.

Часть здания обрушилась. По информации CNN, автобусы и автомобили, припаркованные возле отеля, получили повреждения.

Что стало причиной взрыва, пока неясно. По одной из неофициальных версий, он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.


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