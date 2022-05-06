Взрыв в центре Гаваны; есть погибшие и пострадавшие

В пятницу, 6 мая, в столице Кубы, Гаване, сильным взрывом было разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия.

В результате взрыва погибли два человека; 19 получили травмы.

Часть здания обрушилась. По информации CNN, автобусы и автомобили, припаркованные возле отеля, получили повреждения.

Что стало причиной взрыва, пока неясно. По одной из неофициальных версий, он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.