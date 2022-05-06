Богданов отчитался по встрече с делегацией ХАМАСа, в Москве ждут представителей ФАТХа и ООП

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов 5 мая провел встречу с делегацией палестинской террористической организации ХАМАС.

Агентство РИА Новости публикует комментарий Богданова по поводу прошедшей встречи: "Хорошая беседа была, содержательная, конструктивная. Все понимают важность традиционно дружественных российско-палестинских отношений, со всеми ведущими политическими силами и общественными мы поддерживаем контакт".

"Ожидается в скором времени приезд еще нескольких наших друзей из различных палестинских организаций, включая руководство ФАТХ и Организации освобождения Палестины", – сказал Богданов.

"Мы всегда готовы предложить московскую площадку для общих встреч, двусторонних или трехсторонних встреч – по желанию самих палестинцев. Мы готовы всегда оказать содействие в преодолении каких-то расхождений между палестинцами, поддерживаем справедливое решение палестинской проблемы – в соответствии с известными решениями СБ ООН, мы признали Палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Наша позиция неизменна в течение уже не одного десятилетия, так что ни у кого не должно возникать никаких вопросов", – отметил замминистра.

Рано утром 4 мая NEWSru.co.il опубликовал информацию, появившуюся ночью на сайте агентства Safa, офис которого находится в Газе, о том, что в Москву "для важных переговоров" с российскими официальными лицами прибыла делегация ХАМАСа во главе с Мусой Абу Марзуком. В состав делегации также вошли Фатхи Хамад, Хусам Бадран и представитель ХАМАСа в Москве (имя не названо). По словам источника Safa, делегация ХАМАСа проведет ряд встреч с руководителями МИД России и другими официальными лицами. Планируется обсудить ситуацию в Иерусалиме, события "на палестинской арене" и двусторонние отношения между Россией и ХАМАСом. Safa подчеркивает, что нынешний визит делегации ХАМАСа в Москву проходит на период, когда в российско-израильских отношениях наблюдается заметная напряженность из-за войны в Украине.

Информацию, опубликованную агентством Safa, позже подтвердил хамасовский "Палестинский информационный центр", опубликовавший в качестве иллюстрации снимок, на котором показаны Муса Абу Марзук и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, которые держатся за руки как старые друзья.

Только во второй половине дня 4 мая российские государственные СМИ подтвердили факт прибытия в Москву делегации ХАМАСа. Около 16:00 по московскому времени РИА Новости сообщило со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник: "Делегация движения ХАМАС прибыла в РФ, 5 мая будет принята в российском МИДе". При этом диписточник отметил, что делегация ХАМАСа "едва ли" останется в Москве до 9 мая.

Прошлый визит представителей руководства ХАМАСа в Москву проходил в декабре 2021 года. В апреле 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийей.

На момент публикации этой информации агентством Safa российские информационные агентства и МИД РФ не подтверждали и не комментировали визит делегации ХАМАСа в Москву.

Представители ХАМАСа посещают Москву регулярно. После начала Россией войны против Украины это первый такой визит.

Примечательно, что визит делегации ХАМАСа в Москву проходит в то время, когда многие страны мира резко сократили свои контакты с российскими властями.

Власти России не признают ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Нынешний глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа Сергеем Лавровым в марте 2020 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров неоднократно встречался в Москве.