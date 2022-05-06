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NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2022 г., 19:35

Киевская прокуратура: в селе Липовка российские военные убили мирного жителя

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В селе Липовка Киевской области российские военные убили мирного жителя и из танка расстреляли его дом.


Об этом говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Во время проведения следственных действий на территории села Липовка Макаровской ОТГ Киевской области обнаружены обгоревшие останки мужчины", - говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительной информации, военнослужащие РФ из автоматического оружия ранили местного жителя. Пострадавший дошел до места жительства, однако россияне из танка обстреляли его дом, зная, что там находился раненый.

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