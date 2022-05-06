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NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2022 г., 17:01

Взрыв в жилом доме в центре Мадрида, 18 раненых

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Взрыв в жилом доме в центре Мадрида, 18 раненых

В доме в центре Мадрида произошел взрыв, в результате которого пострадали 18 человек, передает городская служба экстренной помощи. Еще два человека могут находиться под двухметровыми завалами, образовавшимися после взрыва в одном из внутренних дворов здания.

По данным службы, четверых пострадавших доставили в больницы, один из них в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в жилом доме на пересечении улиц Генерала Пардиньяса и Аяла в районе Саламанка, уточняет La Vanguardia. По предварительной версии, в доме взорвался газ, пишет газета.


Информация уточняется.

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