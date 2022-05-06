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NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2022 г., 18:52

Постпред президента Украины в Крыму: на Херсонщине около 500 человек подвергаются пыткам

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В Херсоне. Весна 2022 года

Постоянная представительница президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила, что на Херсонщине "в подвалах" находятся около 500 человек, подвергающихся пыткам. Об этом сообщает УНИАН.

"По нашей информации, около 500 человек находятся "в подвалах", где их пытают. Это и в Херсоне, и на админгранице с Крымом. Например, в городах Новоалексеевка и Геническ оккупационные администрации приходят с целыми списками активистов или людей, которые принимали участие в гражданской блокаде Крыма, служили в АТО... К ним приходят домой забирают, похищают", - рассказала она.


По словам Ташевой, российские военные действуют по сценарию, аналогичному тому, который был реализован в Крыму в 2014 году.

"Сначала заходили военные, потом зачищалось информационное поле среди активистов и журналистов, потом проводился так называемый референдум... Сначала они рассматривали сценарий референдума, сейчас они рассматривают сценарий присоединения этих областей к Крыму", - добавила постпред.

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