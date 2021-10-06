80 лет спустя: стали известны настоящие имена убийц жертв Бабьего Яра

Первые 159 имен нацистских солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру, назвал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". На протяжении 80 лет, несмотря на большое количество свидетельств, собранных после войны, преступников так и не судили. Мемориальный центр начал сбор доказательств и свидетельств, раскрывающих правду о страшной трагедии и к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра выпустил первую часть обширного исследования о тех, кто убивал украинских евреев 29 и 30 сентября 1941 года. Тогда всего за два дня в Бабьем Яру расстреляли, как минимум, 33771 человека.

Хотя командиры нацистских подразделений, осуществляющих убийство, хорошо известны историкам. Однако новая информация, которую обнародовал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", подробно описывает биографии и свидетельства командиров и рядовых солдат, которые убивали евреев, женщин и детей, молодых и старых в Бабьем Яру.

Несмотря на признание, доказательства и свидетельства, которые были предоставлены ещё в 1960-х годах некоторыми нацистскими солдатами, которые совершили убийства, только небольшую часть причастных судили за их страшные преступления. Чтобы установить лиц, которые были причастны или непосредственно принимали участие в расстрелах евреев в Бабьем Яру, Мемориальный центр Холокоста создал научную рабочую группу.

Её участники установили не только факт того, что сотни немецких солдат, полицейских личного состава СС были причастны к расстрелам в Бабьем Яру, но и открыли миру имена первых 159 нацистов, участвовавших в убийстве.

Это были люди со всей Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем. Им было от 20 до 60 лет. Некоторые были образованными, другие ‒ нет. Среди них были инженеры и учителя, водители и продавцы. Некоторые были женаты. Подавляющее большинство после войны вернулось к нормальной жизни. Солдаты, которые совершили страшную расправу, дали показания в суде и были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых.

"Одни убивали, другие забирали евреев из их домов, третьи забирали их вещи и багаж. Одни давали оружие, а другие подавали бутерброды, чай и водку убийцам. Все они виновны в массовом преступлении. Каждый, кто был каким-то образом причастен, прямо или косвенно, должен быть признан виновным", ‒ подчеркнул глава Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", основатель организации "Яхад-ин Унум", отец Патрик Дебуа.

"Мало кого из этих мужчин побеспокоили органы правосудия после Второй мировой войны, ‒ объяснил Андрей Уманский, историк, заместитель главы Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". ‒ Из эсэсовцев только Блобель, Куно Каллсен, Август Хефнер, Адольф Янсен и Кристиан Шульте были осуждены за преступление в Бабьем Яру. Энгельберт Кройцнер был единственным полицейским, осужденным за причастность к убийствам. Ни один другой член СС, полицейский или солдат Вермахта никогда не был осужден. Хотя многие признавали свою причастность в послевоенных показаниях. Все эти мужчины после войны жили спокойной нормальной жизнью".

Примеры доказательств, установленных Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" через 80 лет после расстрелов в Бабьем Яру:

Графгорст, Бернхард. Родился в 1913 году. Учился в народной и административной школе и работал муниципальным служащим. Он присоединился к НСНРП и СС с 1933 года. Служил в подразделении СС "Адольф Гитлер", впоследствии вступил в кадетский корпус СС, а после выпуска 1938 года был принят в 3-й штандарт СС "Тюрингия" подразделения "Мертвая голова" на должность командира, а позже (в 1938-м) был повышен до унтерштурмфюрера СС. В 1941 году в звании оберштурмфюрера СС возглавил третью роту 1-го батальона 14-го пехотного полка СС. В конце июля 1941 со своей ротой был присоединен к оперативной группе С. Отдельные взводы роты были распределены между командами группы и в их составе участвовали в "еврейских акциях". Первой такой акцией, которую осуществила рота, был расстрел 402 евреев в Житомире 7 августа 1941.

29-30 сентября 1941 года рота участвовала в убийстве киевских евреев, сформировав один из расстрельных отрядов.

Бывший резервист СС зондеркоманды 4а, Генрих Гейер, после войны во время допроса вспоминал, что в конце сентября 1941 года к команде прибыла "целая рота молодых солдат СС": "Я считаю, что в это время в Киеве состоялся массовый расстрел евреев. Иначе эти люди не были бы нужны. Что эти солдаты СС были отправлены, чтобы расстреливать евреев, я знаю потому, что ночью они блуждали и кричали что-то вроде "Nakolino or Nagolino" ["На колени!"] Что означало это выражение, я не могу сказать. Я не был свидетелем беспамятства этих людей; товарищи рассказывали мне об этом. Эта рота СС была здесь максимум 8 дней, а затем она вылетела из Киева. Куда, я не могу сказать".

Виктор Трилл родился 22 ноября 1905 года в Чехии. Он был электриком, а позже стал водителем грузовика. В 1939 году его родной город был оккупирован Вермахтом. Вскоре после этого он был приглашен на разговор в гестапо и начал работать на них. В 1941 году, в начале операции "Барбаросса", он был зачислен в зондеркоманду 4a (Sk 4a), которой командовал Блобель. Это было подразделение айнзацгруппы С, которая действовала в Украине. По прибытии в Киев ему поручили принять участие в расстрелах второго дня в Бабьем Яру, и было приказано расстрелять десятки евреев на дне урочища. Ему дали некоторое время отдохнуть, прежде чем продолжить эту ужасную работу. Виктор Трилл был одним из тех, кого судили в Дармштадте в 1967-1968 годах за участие в массовых расстрелах в Бабьем Яру и других преступлениях, но он был оправдан, поскольку следователям не удалось доказать "базовых мотивов" его участия в убийствах.

Свидетельство Виктора Трилла: "Когда мы переехали в Киев, в то время я был частью главного подразделения, мне пришлось участвовать в большом расстреле евреев. Нас было трое водителей, которые ехали в Киев. На следующее утро, очень рано, нас, всех членов подразделения погрузили в грузовик и повезли на место за пределами Киева. Поездка продолжалась, возможно, с полчаса. В месте, где мы остановились, я заметил огромные кучи одежды. После того, как мы вышли, нам сначала дали алкоголь. Это был грог или ром. Затем я увидел гигантскую канаву [овраг], которая выглядела как пересохшее русло реки. В ней лежало несколько слоев трупов. Расстрел начали сначала несколько членов нашего подразделения, которые спустились в овраг. Тогда же около 20 евреев вели путём, который вел к оврагу. Другие сотрудники полиции безопасности сидели рядом с оврагом и занимались наполнением магазинов автоматов боеприпасами. Евреи должны были ложиться на трупы и затем были застрелены в затылок. Убийцы вышли из оврага, а затем другая группа полиции безопасности, включая меня, должна была спуститься. Мне тогда пришлось стрелять около 10 минут, и за это время я лично расстрелял около 30–50 евреев. Я помню, что расстреливали мужчин и женщин всех возрастов. Были ли среди них дети, сейчас не помню. Возможно, среди них были матери, которые держали своих детей на руках. Большинство евреев были голыми. Я думаю, что расстрел в этот день продолжался примерно до 15:00, потом нас отвезли к нашему помещению и дали обед. Во время расстрелов этого дня мне пришлось расстреливать пять-шесть раз, каждый раз по десять минут. Вполне возможно, что в этот день я расстрелял от 150 до 250 евреев. Все расстрелы прошли без инцидентов. Евреи смирились со своей судьбой, как ягнята".

Эдгар Линд родился 25 ноября 1915 на юго-западе Украины, возле Одессы. Он был этническим немцем. Эдгар работал учителем. В апреле 1941 года Эдгара Линда забрали в Красную армию. Он попал в немецкий плен в начале июля 1941 года, и примерно через две недели с допросом к нему пришел сотрудник Службы безопасности Германии (SD). Поскольку Эдгар безупречно говорил по-немецки, его завербовала Служба безопасности. Сначала он был одет в гражданскую одежду, но вскоре получил ту же форму, что и мужчины Службы безопасности, но без обозначения звания. Затем он служил в зондеркоманде 4a, продвигаясь в Киев, а затем – в Харьков, работал переводчиком. В Бабьем Яру его задача состояла в том, чтобы говорить еврейским жертвам (на русском языке) снять верхнюю одежду и идти к ямам. С того места, где стоял, он мог слышать выстрелы, но не видел места массового расстрела (см. отрывок ниже).

Георг Ляйхтман родился 30 сентября 1915 года. В 1939 году он присоединился к полиции. В начале "русской кампании" его подразделение, ныне известное как полицейский батальон 303, продвинулся в Украине, и он прибыл в Киев. В Бабьем Яру Ляйхтман был назначен на дежурство вдоль дороги, ведущей к месту расстрелов. Ему приказали не позволять евреям вернуться назад или бежать. Сначала он думал, что евреев переселяют, но через некоторое время услышал выстрелы. Во время допросов 13 октября 1966 года Ляйхтман добавил: "Незадолго до того, как меня отпустили, я пошёл по направлению к месту расстрелов. Я стал на краю яра примерно в 80 метрах от места расстрелов. В яру я увидел массу людей. Я не знаю, кто стрелял. Погибшие лежали рядами друг к другу. Кажется, я помню, что они всё ещё были одеты..."

159 имен преступников, которые установил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр":

Густав Абеска, 28 лет, родился в Гибау.

Хорст Адриан, 31 год, родился в Готе.

Освальд Альтендорф, 33 года, родился в Штеттине (сегодня Щецин).

Отто Огюстен, 35 лет, родился в Ратшедорфи.

Густав Ацподиен, 34 года, родился в Фишгаузени.

Вильгельм Байер, 37 лет, родился в Трибшици.

Франц Барт, 34 года, родился в Паредли.

Бернхард Бартник, 29 лет.

Юлиус Бауэр, 31 год, родился в Нюрнберге.

Франц Бемель, 28 лет, родился в Вильсдорф.

Петер Беренс, 39 лет, родился в Вильстери.

Вернер Беллман, 25 лет, родился в Дрездене.

Алоис Беранек, 28 лет, родился в Лудици.

Герман Берентсен, 27 лет.

Мартин Бессер, 49 лет, родился в Фойгцдорфе.

Георг Бидерманн, 35 лет, родился в Берлине.

Блобель, 47 лет, родился в Потсдаме.

Эрнст Борде, 37 лет, родился в Шюттенице.

Артур Босс, 33 года, родился в Петерстале.

Вальтер Бостельман, 28 лет, родился в Гамбурге.

Вальтер Бетель, 33 года, родился в Келлингузене.

Иоганн Бройн, 30 лет, родился в Гальгенгофе.

Вильгельм Бруннер, 37 лет, родился в Шенвальде.

Эрих Бурдеска, 27 лет, родился в Ротгаузене.

Куно Калсен, 29 лет, родился в Вилстере.

Эрнст Конс, 37 лет, родился в Мюнхене.

Уго Доля, 39 лет, Ауерн.

Герберт Дегенгардт, 32 года, родился в Табарке.

Ганс Девок, 37 лет, родился в Билине.

Герман Данкер, 28 лет, родился в Гамбурге.

Курт Эберхард, 67 лет, родился в Ротвейле.

Рудольф Айзеле, 34 года, родился в Дюдероде.

Иоганн Эрнст, 31 год, родился в Миндене.

Карл Ешлер, 38 лет, родился в Тетшени.

Вильгельм Фаренкрог, 35 лет, родился в Васбуге.

Вильгельм Фишедик, 28 лет, родился в Раде.

Фриц Форберг, 36 лет, родился в Бранд-Ербисдорфе.

Генрих Фанк, 33 года, родился в Бремене.

Макс Галле, 28 лет, родился в Хайде.

Эдмунд Гартнер, 39 лет, родился в Габлонце.

Эрих Гослар, 26 лет.

Бернхард Графхорст, 28 лет, родился в Нордвальде.

Вальтер Гроссманн, 28 лет, родился в Райхенберзи.

Эгон Грюбл, 28 лет, родился в Флохау.

Франц Галле, 33 года, родился в Дессау.

Генрих Ганнибал, 51 год, родился в Золингене.

Курт Ганс, 30 лет, родился в городе Бармен.

Август Хефнер, 29 лет, родился в Меллингене.

Георг Ган, 45 лет, родился в Берлине.

Эрих Хартманн, 30 лет, родился в Шафбрюкке.

Отто Гауптман, 29 лет, родился в Велнс-Шлосс.

Эрих Гайдборн, 32 года, родился в Берлине.

Эрих Гайтманн, 32 года, родился в Гамбурге.

Хайнц Геленбройх, 35 лет, родился в Дюссельдорфе.

Карл Геннике, 31 год, родился в Эрфурте.

Вилли Герман, 30 лет, родился в Ландсберге.

Курт Гикфанг, 33 года, родился в Гайгендорфе.

Руперт Гирш, 38 лет, родился в Унтеррайхенау.

Вальтер Хофманн, 36 лет, родился во Франкфурте-на-Майне.

Вильгельм Холле, 36 лет, родился в Бруксе.

Георг Госби, 20 лет, родился в Гамбурге.

Фриц Гефер, 30 лет, родился в Шенеберге.

Генрих Гун, 37 лет, родился в Ганновере.

Антон Хюбнер, 33 года, родился в Райхенберге.

Ганс Гюттль, 36 лет, родился в Кенигсберге.

Адольф Янссен, 25 лет, родился в городе Гьор-Гренцгаузен.

Адольф Джелу, 50 лет, родился в Гаггенау.

Фридрих Джекельня, 46 лет, родился в Горнберге.

Эдгар Йенчке, 27 лет, родился в Ной-Уллерсдорфе.

Вильгельм Кайзер, 34 года.

Альберт Кеметр, 30 лет, родился в Регенсбурге.

Ричард Керл, 35 лет, родился в Шонингене.

Йозеф Климт, 28 лет, родился в Друсе.

Курт Найгге, 43 года, родился в Брауншвейге.

Иоганн Коллер, 30 лет, родился в Вахенцелле.

Алоис Кельдорфер, 36 лет, родился в Вене.

Герберт Крамер, 31 год, родился в Берлине.

Энгельберта Кройцер, 26 лет, родился в Вюрцбурге.

Ганс-Вальтер Кригер, 31 год, родился в Берлине.

Генрих Крон, 29 лет, родился в Пиннеберге.

Питер Крегер, 29 лет, родился в Риге.

Вальтер Крумме, 34 года, родился в Миндене.

Герман Ласс, 32 года, родился в Висмаре.

Антон Лауэр, 38 лет, родился в Нойнкирхен.

Эрнст Ленгардт, 37 лет, родился в Аусизи.

Георг Ляйхтман, 25 лет, родился в Тошендорфе.

Мартин Либер, 36 лет, родился в Грунау.

Эдуард Лифка, 27 лет, родился в Шаари.

Эдгар Линд, 25 лет, родился в Катаринентале (Россия).

Герберт Лоос, 38 лет, родился в Дрездене.

Отто Лоос, 28 лет, родился в Катаринаберге.

Франц Лоренц, 29 лет, родился в Паршници.

Иоганнес Люшен, 29 лет, родился в Варденбурге.

Герберт Май, 31 год, родился в Герлиц.

Вильгельм Маст, 37 лет, родился в Ганновере.

Франц Маркс, 29 лет, родился в Карлсдорфе.

Рудольф Массел, 28 лет, родился в Пушвице.

Пауль Матисик, 35 лет, родился в Бохуме.

Людвиг Мореро, 27 лет, родился в Нюрнберге.

Отто Мейер, 27 лет, родился в Гарбурге.

Герман Мельманн, 27 лет, родился в Альтшермбеке.

Альфред Мюллер, 43 года.

Генрих Мюллер, 30 лет, родился в Филипсдорфе.

Йозеф Нич, 32 года, родился в Бруксе.

Эмиль Носвиц, 36 лет, родился в Габлонци.

Феликс Обермайер, 30 лет, родился в Вурмансквике.

Ганс фон Обстфельдер, 55 лет, родился в Штайнбах-Галленберзи.

Эвальд Патровський, 28 лет, родился в Своетине.

Антон Пауэль, 40 лет, родился в Эулате.

Генрих Пайкерт, 28 лет, родился в Бремерхафене.

Георг Пфарркирхер, 39 лет, Аугсбург.

Вальтер Плехов, 31 год, родился в Берлине.

Франц Покорны, 34 года, родился в Каун.

Альбин Пова, 28 лет, родился в Лушиця.

Лиенгард Пухта, 30 лет, родился в Гарбурге.

Фридрих Пушманн, 31 год, родился в Альтгабендорфе.

Вильгельм Пюшль, 33 года, родился в Бруксе.

Альфред фон Путткаммер, 59 лет, родился в Ягов.

Вальдемар фон Радецкий, 31 год, родился в Москве (Россия).

Отто Раш, 49 лет, родился в Фридрихсру.

Вальтер фон Райхенау, 56 лет, родился в Карлсруэ.

Фридрих Ридель, 31 год, родился в Ганновере.

Отто Ридель, 27 лет, родился в Готшдорфи.

Александр Рисли, 33 года, родился в Ганновере.

Франц Рошер, 28 лет, родился в Шмидеберге.

Рене Розенбауер, 52 года, родился в Нюрнберге.

Рудольф Рувель, 31 год, родился в Берлине.

Йозеф Рьодиг, 28 лет, родился в городе Стидра.

Отто Шахтшнайдер, 27 лет, родился в Гамбурге.

Курт Шедель, 32 года, родился в Глаухове.

Фридрих Шен, 32 года, родился в Петларнбранде.

Иоганнес Шейбмайр, 26 лет, родился в Карлсруэ.

Роберт Шиндлер, 27 лет, родился в Кунцендорфе.

Гериберт Шлаг, 37 лет, родился в Клоцше.

Отто Шлютер, 31 год, родился в Гамбурге.

Йозеф Шмидт, 34 года, родился в Бухау.

Отто Шмидт, 52 года, родился в Бирклари.

Генрих Шнайдер, 37 лет, родился в Бергесгрюни.

Рудольф Шелер, 33 года, родился в Хемнице.

Венцель Шеттнер, 41 год, родился в Альтзаттеле.

Адольф Шуберт, 28 лет, родился в Гербнице.

Кристиан Шульте, 29 лет, родился в Киле.

Густав Зэнц, 36 лет, родился в Райхенберге.

Макс Штайнгойзер, 52 года, родился в городе Герен.

Эрнст Штайнке, 27 лет, родился в Ноймюнстере.

Йозеф Суханек, 32 года, родился в Витковице.

Франц Траутцль, 37 лет, родился в Дуксе.

Виктор Трилл, 36 лет, родился в Брюнне (Брно).

Август Ульрих, 46 лет, родился в Киле.

Франц Унсельд, 27 лет, родился в Лопгайме.

Хайнц Фогель, 20 лет, родился в Зигмар-Штельцендорфе.

Франц Валлер, 36 лет, родился в Бишофтейнице.

Фердинанд Вальш, 39 лет, родился в Штангендорфе.

Карл Уандер, 40 лет.

Курт Вернер, 28 лет, родился в Хильдесхайме.

Арнольд Вихерт, 24 года.

Виктор Витон, 31 год, родился в Берлине.

Пауль Верцбергер, 33 года, родился в Бенсгаузене.

Ганс Зентграф, 30 лет, родился в Берлине.

Фридрих Зиквольф, 48 лет, родился в Байройте.

Ричард Зинка, 37 лет, родился в городе Дукс.

