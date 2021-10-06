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NEWSru.co.il :: В мире6 октября 2021 г., 12:51

Названы имена лауреатов Нобелевской премии 2021 года в области химии

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Бенджамин Лист (53, Германия) Дэвид Макмиллан (53, США) Названы имена лауреатов Нобелевской премии 2021 года в области химии

В среду, 6 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии в области химии.

Лауреатами премии стали Бенджамин Лист (53, Германия) и Дэвид Макмиллан (53, Великобритания-США) "за развитие асимметричного органокатализа".

См. описание исследований лауреатов на сайте Нобелевской премии.

7 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 8 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 11 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии были объявлены Эммануэль Шарпентье (Франция) и Дженнифер Дудна (США) за изобретение "генетических ножниц" CRISPR/Cas9, позволяющих изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

Лауреаты Нобелевской премии 2021 года

Медицина и физиология. Дэвид Джулиус (65, США) и Ардем Патапутян (43, США) "за открытие рецепторов температуры и осязания".


Физика. Сюкуро Манабэ (90, США), Клаус Хассельман (89, Германия) и Джорджио Паризи (73, Италия). Премия присуждена им "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".

Химия. Бенджамин Лист (53, Германия) и Дэвид Макмиллан (53, Великобритания-США) "за развитие асимметричного органокатализа".

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