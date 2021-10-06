В Бабьем Яру состоялась церемония открытия мемориала жертвам Холокоста

В среду, 6 октября, в Бабьем Яру прошла торжественная церемония открытия мемориала жертвам массового убийства евреев. На церемонии присутствовали президенты Украины, Израиля, Германии и Албании.

Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер, Ицхак Герцог и Илир Мета подошли к "Кристальной Стене плача", выложенной из украинского антрацита и бразильского кварца. Автор инсталляции, Марина Абрамович, сербская художница и перформансистка, предложила президентам постоять у Стены, которая, как говорит Абрамович, олицетворяет иерусалимский Котель.

Вслед за этим в синагоге Бабьего Яра кантор Йосеф Маловани прочитал поминальную молитву "Эль малэ рахамим", после чего прозвучал Кадиш.

"В этом месте трудно говорить. На тысячу лет его оккупировала тишина. В этом месте трудно дышать. Тысячи детей сделали здесь последний вздох. В этом месте трудно стоять. Тысяча шаров сбивали с ног убитых именно здесь. В Бабьем Яру. Который пронизан болью и криком. Кровью и смертью. Место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной", - так начал свою речь президент Украины Владимир Зеленский.

В своей речи Зеленский говорил как о преступлении нацистов на украинской земле, так и о подвиге Праведников народов мира.

"Мы всегда будем государством, где главной ценностью является человек, а не идеология", - завершил свое выступление президент Украины.

Заявления Ицхака Герцога и Натана Щаранского, выступавших позже, были практически идентичны по смыслу. Оба говорили о том, что Бабий Яр стал как символом преступлений нацистов, так и символом преступлений Советского Союза, который сделал все, чтобы уничтожить память о жертвах нацизма. Спикеры также подчеркнули, что ответственность за трагедию в Бабьем Яру несут не только нацисты, но и коллаборационисты среди местного населения. Герцог и Щаранский заявили, что антисемитизм не только не исчез, но и в последние годы все выше и выше поднимает голову.

Заявления израильских спикеров нашли продолжение в выступлении президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера: "Я бы хотел сказать, что мы, немцы, навсегда запомнили этот урок. Но не могу этого сделать. Мне больно, но и в Германии, именно в Германии, антисемитизм снова набирает силу и зло прошлого поднимает голову в новом обличье".

Напомним, что накануне церемонии Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" опубликовал имена 159 нацистских солдат, участвовавших в убийстве евреев в Бабьем Яру. Представители центра заявляют, что вскоре будут опубликован список имен местных жителей, принимавших участие в уничтожении евреев.

На протяжении 80 лет, несмотря на большое количество свидетельств, собранных после войны, преступников так и не судили. Мемориальный центр начал сбор доказательств и свидетельств, раскрывающих правду о страшной трагедии и к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра выпустил первую часть обширного исследования о тех, кто убивал украинских евреев 29 и 30 сентября 1941 года. Тогда всего за два дня в Бабьем Яру расстреляли, как минимум, 33771 человека.