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NEWSru.co.il :: В мире7 апреля 2022 г., 16:00

ВСУ: есть сведения о массовых захоронениях в Бородянке, но сначала нужно разминировать местность

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ВСУ: есть сведения о массовых захоронениях в Бородянке, но сначала нужно разминировать местность

Заместитель начальника штаба командования сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич 7 апреля заявил на брифинге, что есть сведения о массовых захоронениях в городке Бородянка Киевской области, находившемся под контролем российских оккупационных войск, передает агентство УНIАН. По данным ВСУ, эти люди были убиты российскими военными.

По словам Грузевича, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о массовых захоронениях, надо сначала разминировать территорию.


Грузевич отметил, что Бородянка, которую почти наполовину разрушили российские военные, является обычным украинским городком, где нет воинской части.

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