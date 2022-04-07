ВСУ: есть сведения о массовых захоронениях в Бородянке, но сначала нужно разминировать местность

Заместитель начальника штаба командования сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич 7 апреля заявил на брифинге, что есть сведения о массовых захоронениях в городке Бородянка Киевской области, находившемся под контролем российских оккупационных войск, передает агентство УНIАН. По данным ВСУ, эти люди были убиты российскими военными.

По словам Грузевича, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о массовых захоронениях, надо сначала разминировать территорию.

Грузевич отметил, что Бородянка, которую почти наполовину разрушили российские военные, является обычным украинским городком, где нет воинской части.