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NEWSru.co.il :: В мире7 апреля 2022 г., 17:38

Геращенко: в Бородянке начали находить тела погибших мирных граждан

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Памятник Тарасу Шевченко в Бородянке, 6 апреля 2022 года

В Бородянке Киевской области под завалами разрушенных домов найдены тела четырех человек, спасатели продолжают работу, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На брифинге в Киеве советник министра рассказал, что 6 апреля в Бородянке начался разбор завалов домов, которые подверглись авиаударам российских военных, передает агентство "Интерфакс-Украина". Разрушены десять домов. Поисковые работы только начались.

По информации Геращенко, пропавшими без вести в настоящее время считаются около 200 жителей Бородянки.


Говоря о ситуации в целом по Киевской области, Геращенко отметил: "В настоящее время известно о более чем 400 убитых граждан Украины на территории Киевской области. Этот счет будет увеличиваться".

Он напомнил, что на улицах Бучи после освобождения было найдено 28 тел погибших, в детском лагере "Подснежник" были найдены тела пятерых украинцев, которых пытали в подвале, в Мотыжине была найдена убитой семья Ольги Сухненко, в Гостомеле в здании одного из бытовых помещений найдены 11 тел погибших граждан Украины.

Ранее заместитель начальника штаба командования сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич 7 апреля заявил на брифинге, что есть сведения о массовых захоронениях в городке Бородянка Киевской области, находившемся под контролем российских оккупационных войск, передает агентство УНIАН. По данным ВСУ, эти люди были убиты российскими военными. По словам Грузевича, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о массовых захоронениях, надо сначала разминировать территорию. Грузевич отметил, что Бородянка, которую почти наполовину разрушили российские военные, является обычным украинским городком, где нет воинской части.


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