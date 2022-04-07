"Самый разрушенный город Киевщины": в Бородянке из-под завалов извлечены тела десятков погибших

В Бородянке Киевской области было извлечено 26 тел из-под завалов двух многоэтажных домов, сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Ведениктова.

Генпрокурор назвала Бородянку "самым разрушенным городом Киевщины". "По нему били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, "Ураганами" и "Смерчами"... Сколько здесь будет жертв трудно предсказать", – написала Венедиктова в Facebook.

Она подчеркнула, что "авиаудары по жилищной инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей. Целью было исключительно гражданское население – здесь нет ни одного военного объекта", передает агентство "Интерфакс-Украина".

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко говорил о том, что пропавшими без вести в настоящее время считаются около 200 жителей Бородянки.