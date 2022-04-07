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NEWSru.co.il :: В мире7 апреля 2022 г., 08:29

Мэр: в Буче разрушены 112 частных домов и выгорели 18 многоквартирных домов

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Мэр: в Буче разрушены 112 частных домов и выгорели 18 многоквартирных домов

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в ходе боевых действий в этом городке Киевской области были полностью разрушены и не подлежат восстановлению 112 частных домов, кроме того 18 многоквартирных домов получили тяжелые повреждения и выгорели.

В интервью DW Федорук рассказал, что ы Буче обнаружены три места массовых захоронений убитых мирных граждан: "Это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. А еще – улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь "Променистый", где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми поражениями". По словам мэра, около 90% этих людей были убиты пулями, а не осколками.

Как сообщалось ранее, за время оккупации Бучи российскими военными были убиты сотни местных жителей, не участвовавших в боевых действиях. Украина возлагает на армию РФ ответственность за гибель мирных граждан. Власти России называют сообщения об убийствах мирных украинцев российскими военными "фейком". Международные правозащитные организации заявляют, что получили достаточно доказательств причастности российских военных к этим убийствам.


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