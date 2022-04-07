Трагедия в США: бывшая россиянка Наталья Хичкок, обезумев на фоне войны в Украине, задушила 8-летнего сына

41-летняя Наталья Александровна Хичкок, жительница Шебойган-Фолс (Висконсин, США), обвиняется в том, что 30 марта, находясь в крайнем возбуждении из-за войны в Украине, задушила своего восьмилетнего сына Оливера, передает NBC News. Кроме того, она пыталась утопить в ванной своего 11-летнего сына и ударила себя в грудь ножом. Отец детей, муж Натальи, в это время находился в доме, но не успел помешать действиям жены.

Наталью Хичкок обвиняют в умышленном убийстве первой степени и покушении на умышленное убийство первой степени.

По данным следствия, война в Украине сказалась на психическом здоровье Натальи Хичкок, родившейся в России. Ранее у женщины не было диагностировано психических заболеваний. Мать и отец Натальи в настоящее время проживают в России.

Муж обвиняемой рассказывает, что Наталья постоянно смотрела телевизор, следя за событиями в Украине, незадолго до убийства сына она говорила о необходимости купить "для выживания" походную плиту и топливо, а также ножи и другое оружие. Чтобы жена успокоилась, муж купил запасы еды, походную плиту и топливо. Муж также говорит, что Наталья была очень раздражена тем, что не может забронировать рейс в Россию, чтобы повидаться со своими родителями. По его словам, после начала войны России против Украины жена начала употреблять много алкоголя.

5 апреля Наталья Хичкок предстала перед судом, назначившим залог в размере 1 миллиона долларов. На суде Наталья не пыталась оправдаться. Она сказала, что опасалась, что у нее заберут детей, пояснив, что сделать это могли бы "люди из даркнета" или российское правительство. По ее словам, ей казалось, что все смотрят на нее как на российскую шпионку. Хичкок заявила, что хотела "легкой смерти" своим детям, над которыми, по ее мнению, могли бы издеваться те, кто хотели их забрать.

В ходе следствия установлено, что Наталья задушила младшего сына и пыталась утопить в ванной старшего сына, но тот вырвался, разбудил отца и рассказал, что мать убила Оливера. Отец до прибытия полиции и медиков делал сыну "сердечно-легочную реанимацию".

Родственники сообщили по телефону родителям Натальи через переводчика о произошедшей трагедии.

Примечательно, что российское государственное агентство РИА Новости, сообщая об этом страшном инциденте, завершает свою публикацию стандартным "разъясняющим" абзацем: "Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса".