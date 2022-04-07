Пресс-секретарь Кремля в интервью Sky News признал, что Россия понесла в Украине "значительные потери"

В четверг, 7 апреля, в интервью телеканалу Sky News пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что Россия понесла в Украине "значительные потери".

"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", - сказал он в беседе с журналистом, которая велась на английском языке.

На вопрос о том, можно ли воспринимать вывод войск из-под Киева воспринимать как "унижение" для Кремля, Песков ответил, что это было бы "неверным пониманием ситуации". По его словам, это был "жест доброй воли" во время переговоров между Россией и Украиной. Представитель Кремля сказал, что "Россия пошла на это, чтобы "снять напряжение в этих районах и показать, что Россия готова создать условия для продолжения переговоров".

Песков также сказал, что российские власти надеются, что операция в Украине завершится в обозримом будущем либо путем достижения поставленных целей военными методами, либо путем мирных переговоров. При этом он заявил, что "Мариуполь будет освобожден от националистических батальонов".