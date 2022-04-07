Австрия высылает российских дипломатов

Австрия присоединяется к европейским странам, принявшим решение о высылке российских дипломатов за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Вену покинут четыре сотрудника посольства, а Зальцбург – один сотрудник консульства.

За последние сутки из европейских стран было выслано около 300 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Решение было принято после массовых убийств мирного населения в украинской Буче. Резня сопровождалась изнасилованиями и грабежами.

35 сотрудников российского посольства, заподозренных в шпионаже, были высланы из Франции. 40 российских дипломатов были высланы из Германии, 35 – из Франции, 33 – из Словении, 25 – из Испании, 30 из Италии, 15 – из Дании. В высылке участвуют также Швеция, Ирландия, Латвия, Эстония, Литва, другие страны.